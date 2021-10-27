Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira futbolcularıyla toplantı yaptı

27 Ekim 2021 Çarşamba, 07:00

Deplasmanda Konyaspor’la çok zor bir maç oynayacak olan Fenerbahçe bu hayati 90 dakikada nasıl bir sonuç alacak merak konusu. Sarı-Lacivertli cephede işler yolunda gitmiyor. Takımın ve camianın yeniden ayaklanabilmesi için mutlak üç puan gerekiyor. Konyaspor ligin en iyi futbol oynayan birkaç takımı arasında. Fenerbahçe hazırlıklara başladı, ancak morallerin iyi olduğu söylenemez. Samandıra Tesisleri’nde idman öncesi futbolcularla bir araya gelerek kısa bir toplantı yapan Vitor Pereira, “Bizi bizim karakterimiz, tepkilerimiz tanımlar. 5 puanlık fark kapanır. Puan kaybı önemli ancak sezonu kazanmak aslolan. Bunun için çok çalışmaya devam edeceğiz. Alanyaspor maçındaki gibi devam edersek inanın bana fark kapanır. Sabredecek, kırılma anlarında büyük takım reaksiyonu gösterecek, ayaklarımız yere basacak, birbirimize destek olup hep birlikte kazanmayı alışkanlığa dönüştüreceğiz” diye konuştu.

BURAK KAPACAK NEREDE?

Fenerbahçe’nin Bursaspor’dan 15 milyon Avro karşılığında transfer ettiği Burak Kapacak nerede? 21 yaşındaki oyuncu Fransız ekibi Bordeaux’ya gitme hazırlığı yaparken, Sarı-Lacivertliler devreye girmiş ve 1 milyon 350 bin Avro bonservis bedeli ödeyerek işi bitirmişti. Ancak Burak, bu sezon hiçbir maçta forma şansı bulamadı. Hani Muhammetler, Ardalar? Pereira gençleri önemsiyor demiştik. Demek yanılmışız.