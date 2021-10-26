Gazeteci Mehmet Demirkol'dan Vitor Pereira'ya tepki

Osayi Samuel'in Trabzonspor maçı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kullandığı "Türk hakemleri b*k gibi, tüm keyfimi kaçırdılar" ifadeleriyle ilgili de eleştiriler yapan Demirkol, şöyle konuştu:

"Osayi Samuel’in paylaşımında bütün Türk hakemlerine, hakemlik kurumuna karşı bir şey var. Türkiye'nin hakemlik kurumunda problemler var doğru. Ama Türkiye'de Dünya Kupası'nda düdük çalan, Avrupa Şampiyonası'nda, Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalan en üst klasmanda hakemlik yapan hakemler var. Ama o klasmanda pek fazla oyuncu yok, hoca da pek yok. Buradaki asıl problem hakemliğe yaklaşım problemi. Bir oyuncu da bütün bir Türk hakemliğine bunu söylüyorsa, ben hakem olsam çıkmazdım bu hafta maça. Onlardan da hiç ses çıkmıyor, o yüzden de her şeyi söyleyebilirsin onlara. Öyle bir şey oluştu."