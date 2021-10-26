Fenerbahçe'de taraftar tepkili, Ali Koç, Pereira ve futbolcular hedef tahtasında

26 Ekim 2021 Salı, 07:00

F.Bahçe’de son dönemde yaşananlarda sorumlu ve suçlu kim? Tüm camia bu sorunun yanıtını arıyor. Başkan Ali Koç mu, teknik direktör Pereira mı, futbolcular mı? Bakıldığında hepsi gibi görünüyor. Koç, 3 yıldır teknik direktör ve futbolcu transferinde büyük yanlışlar yaptı. Hataları hâlâ devam ediyor. Yedi teknik direktör, 65 futbolcu... Birkaçı hariç hepsi hüsran... Pandemide maçlar seyircisiz oynanırken destek yok dedik. O destek şimdi fazlasıyla var ama görünürde bir başarı yok. Dünya yıldızı teknik direktör beklenirken Vitor Pereira geldi. Portekizli hocaya sıcak bakmayanlar oldu. Sonra alışmaya başlandı, çünkü ilk haftalarda umut veren futbol vardı. Ancak devamı gelmedi. Avrupa ve Süper Lig’de kötü sonuçlar peş peşe yaşandı. Hocanın sistemi tartışılır oldu. Transferlerin çoğu her zamanki gibi iyi çıkmadı.

MESUT KRİZİ ÇÖZÜLMEDİ

Bir de Mesut Özil krizi patlak verdi. Oynasa ayrı oynamasa aylrı dert. Mesut’un bu halinden ve Pereira’nın yıldız futbolcuyla ilgili tercihinden bir şey olmaz! Takımda Kim, Szalai, Valencia ve Ferdi dışında özveriyle oynayan yok. Berisha, beğenilmeyen Samatta’yı bile aratıyor! 3 yıl geçti, Ali Koç, F.Bahçe’ye bir kaliteli santrfor almadı. Takıma baktıkça Sarı-Lacivertli formayı taşıyamayanların sayısını fazla görüyorum.

KONYA SON ŞANS

Gidişat kötü. Seyirci tepki vermeye başladı. Haklılar daha ne kadar sabredecekler? Hep destek tam destek ama sahada bunun karşılığı yok. Kadıköy, takımların korkulu rüyasıydı. Artık böyle bir şey söz konusu değil. Rakipler puanları alıp alıp gidiyor. Buranın büyüsü bozuldu. Herkes kendini toparlamak zorunda. Bu hafta Konya deplasmanı bazı isimler için son şans olabilir. Başkan “Bu kadro şampiyonluğa yeter” diyor. Şampiyon olmak için inanmak gerekir, ben futbolcularda bunu göremiyorum. Her yenilgiden sonra özür dileniyor. Konyaspor maçı geçilmezse artık camiada özür de kabul edilmez. Çünkü iş işten geçmiş olacak.

