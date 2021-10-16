Fenerbahçe, Trabzon'a geldi

16 Ekim 2021 Cumartesi, 19:42

Süper Lig'in 9’uncu haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Trabzon’a geldi.

Saat 18:30 sıralarında Trabzon Havalimanı’na ulaşan sarı-lacivertliler için geniş güvenlik önemleri alındı. Dış hatlar giden yolcu salonundan çıkış yapan Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da Medical Park Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Polisin yoğun önlem aldığı görüldü. Bir grup taraftar Fenerbahçe'yi karşıladı.