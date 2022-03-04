Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar ve 7 Mart Pazartesi günü oynanacak 6 müsabakanın hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 6 Mart Pazar günü Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.
Ligde pazar ve pazartesi günü yapılacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
6 Mart Pazar:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay: Sarper Barış Saka
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Zorbay Küçük
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır
7 Mart Pazartesi:
20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Cuma ve 5 Mart Cumartesi günü oynanacak 4 maçın hakemi daha önce açıklanmıştı.
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