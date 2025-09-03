Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tarihi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın programları belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 5. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 14 Eylül Pazar günü oynanacak.
Süper Lig'in 5. ve 6. hafta programı şöyle:
5. hafta:
13 Eylül Cumartesi:
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)
14 Eylül Pazar:
17.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Gaziantep)
20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Chobani)
15 Eylül Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)
6. hafta:
19 Eylül Cuma:
20.00 Göztepe Beşiktaş (Gürsel Aksel)
20 Eylül Cumartesi:
17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)
21 Eylül Pazar:
17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)
17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
22 Eylül Pazartesi:
20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)
ERTELEME MAÇLARI
Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin Trendyol Süper Lig'in 1. ve 3. haftalarındaki ertelenen müsabakalarının oynanacağı günler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligin ilk haftasında oynanması gereken Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir mücadeleleriyle 3. haftada ertelenen Samsunspor-Kasımpaşa müsabakası, 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de yapılacak.
Sezonun ilk haftasında oynanması gereken Zecorner Kayserispor-Beşiktaş maçı ise 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleşecek.
Üçüncü haftada ertelenen TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir mücadelelerinin oynanacağı tarihler, daha sonra ilan edilecek.