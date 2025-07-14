Fenerbahçe transfer etmişti: İtalyanlardan Archie Brown iddiası!

Fenerbahçe'nin, Gent'ten kadrosuna kattığı Archie Brown için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin, İngiliz futbolcu ile imzaladığı sözleşmede 20 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

23 MİLYON EURO İDDİASI

Yağız Sabuncuoğlu ise İngiliz futbolcunun serbest kalma bedelinin 23 milyon Euro olduğunu ve sözleşmede sonraki satıştan yüzde 10'luk pay maddesi olduğunu paylaştı.

Fenerbahçe, Brown transferi için Milan ile karşı karşıya gelmiş ve 23 yaşındaki futbolcu tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullanmıştı.

MILAN'DAN 50 MİLYON EURO KARARI

İtalyan basınında yer alan haberde, Milan'ın, Brown için sözleşmeye koyduğu serbest kalma bedelinin 50 milyon euro olduğu yazıldı.

Öte yandan Brown'un yakın çevresinin Fenerbahçe'yi geçici bir durak olarak gördükleri kaydedildi.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe, Archie Brown ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.