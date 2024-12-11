Fenerbahçe tribünlerinde sert tepki! "Ali Koç istifa"
Fenerbahçeli taraftarlar, Athletic Bilbao maçında başkan Ali Koç aleyhine tezahüratta bulundu.
Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçında başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Bilbao karşısında devrenin sonunda yenilen ikinci golün ardından Ali Koç'u istifaya davet etti.
Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'deki ikinci golün ardından, "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı. Fenerbahçeli futbolseverler, ilk yarının bitiş düdüğü sonrası içeriye giden takıma da tepki gösterdi.
AZİZ YILDIRIM TEZAHÜRATI
Fenerbahçeli tribünler, karşılaşmanın ikinci yarısında da, "Ali Koç istifa" "Yönetim istifa" ve, "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin?" tezahüratları yaptı. Taraftarlar ayrıca asbaşkan Acun Ilıcalı aleyhine de tezahüratta bulundu.
Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın 71. dakikasında ise, "Aziz Yıldırım" tezahüratında bulundu.
MAÇ BİTMEDEN AYRILDI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, skorun ve gelen tepkilerin ardından, maç bitmeden, 88. dakikada protokol tribününden ayrıldı.
Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son düdüğünden sonra da, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.
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