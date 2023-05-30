Fenerbahçe tribünlerinde 'Yönetim istifa' sesleri!
Fenerbahçeli taraftarlar, Antalyaspor maçının ikini yarısında yönetimi protesto etti.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de taraftarlar, Ali Koç ve yönetimini protesto etti.
Galatasaray'ın Ankaragücü deplasmanında skoru 3-1 yapmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti.
Tribünlerdeki taraftarlar, "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin? Koskoca Fenerbahçe'yi ne hale getirdin!" tezahüratının yanı sıra "Yönetim istifa" diye bağırdı.
Fenerbahçe tribünlerinin bir bölümü, maçın son bölümlerinden "Aziz Yıldırım" tezahüratı yaptı.
Galatasaray'ın Ankaragücü deplasmanında skoru 4-1 yapmasının ardından Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü de stattan ayrıldı.
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