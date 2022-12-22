Fenerbahçe tribünlerinden Ekrem İmamoğlu'na büyük destek!

22 Aralık 2022 Perşembe, 22:04

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu THY Euroleague 15. hafta mücadelesi olan Fenerbahçe-Partizan maçını seyretmeye gitti.

İmamoğlu'na Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik eşlik etti. Fenerbahçe Divan Kurulu üyeleri de tribüne gelerek İmamoğlu ile selamlaştı.

YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilen İmamoğlu'na Fenerbahçe taraftrarları tezahüratlarla destek verdi. Yapılan tezahüratlara İmamoğlu el sallayarak karşılık verdi.

Ayrıca İmamoplu sosyal medya hesabından kendisine yapılan tezahüratlara teşekkür etti.

İşte İmamoğlu'nun paylaşımı