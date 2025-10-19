Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe, Türk Hava Yolları'na set vermedi!

19.10.2025 16:40:00
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Uğur Ateş

Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın, Korneluk (Giem Örge, Arelya Karasoy, Ghani)

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Adelusi, Bergmann, Karmen Aksoy ( Melis Yılmaz, Alondra,Çağla Çiçekoğlu, Orthmann, Işıl Öz, Büşra Kılıçlı, Merve Nezir)

Setler: 25-15, 25-16, 25-12

Süre: 72 dakika (28, 24, 20)

