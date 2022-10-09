Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri arasında gösterildi!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, bir araştırmaya göre turnuvanın favorileri arasında gösterildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca'nın önünde grup liderliğine yükselen Fenerbahçe, turnuvanın favorileri arasına girdi.
UEFA Avrupa Ligi İstatistik Merkezi tarafından düzenlenen ve veri analizleriyle desteklenen rapora göre Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali yüzde 0.58. Sarı-lacivertli takıma verilen bu oran, Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'ya verilen oranla aynı.
Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin finale çıkma ihtimali yüzde 2.39. Sarı-lacivertlilerin, gruptan lider çıkma ihtimali ise yüzde 43.83. Son 16 turuna kalma şansı yüzde 61.61, çeyrek final ihtimali 21.90, yarı final oynama oranı ise yüzde 7.22.
UEFA Avrupa Ligi İstatistik Merkezi tarafından düzenlenen raporda turnuvanın favorisi ise yüzde 15.11'lik oranla Arsenal. Onu Real Betis (11.87), Real Sociedad (6.72), Manchester United (4.92) ve Monaco (4.92) izliyor.
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