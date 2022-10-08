Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Jorge Jesus pişmanlığı!

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2022 Cumartesi, 15:00
<p>UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı çok etkili bir oyundan sonra 2-0 yenen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-lacivertlilerin 1 numaralı ismi Ali Koç'un Jorge Jesus ile ilgili flaş itirafı ortaya çıktı.</p>

UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı çok etkili bir oyundan sonra 2-0 yenen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-lacivertlilerin 1 numaralı ismi Ali Koç'un Jorge Jesus ile ilgili flaş itirafı ortaya çıktı.

<p>Sarı-lacivertli camiaya, uzun süredir özlenen havayı geri getiren teknik direktör Jorge Jesus taraftarların 1 numaralı sevgilisi olmuş durumda.</p>

Sarı-lacivertli camiaya, uzun süredir özlenen havayı geri getiren teknik direktör Jorge Jesus taraftarların 1 numaralı sevgilisi olmuş durumda.

<p>2018 yılında oturduğu başkanlık koltuğunda bir türlü istenen başarıları elde edemeyen Başkan Ali Koç da Jorge Jesus'la çalışmaktan dolayı fazlasıyla memnun. Hatta Başkan Koç'un bu konuda 'keşke' dediği ortaya çıktı.</p>

2018 yılında oturduğu başkanlık koltuğunda bir türlü istenen başarıları elde edemeyen Başkan Ali Koç da Jorge Jesus'la çalışmaktan dolayı fazlasıyla memnun. Hatta Başkan Koç'un bu konuda 'keşke' dediği ortaya çıktı.

<p>Takvim'in haberine göre Larnaca maçının ardından Jesus'la bir araya gelen Ali Koç, "Keşke yollarımız ilk başkan olduğumda, yani 2018 yılında kesişseydi. Sizinle daha önce görüşmemek, benim en büyük pişmanlığım" ifadesini kullandığı öğrenildi.</p>

Takvim'in haberine göre Larnaca maçının ardından Jesus'la bir araya gelen Ali Koç, "Keşke yollarımız ilk başkan olduğumda, yani 2018 yılında kesişseydi. Sizinle daha önce görüşmemek, benim en büyük pişmanlığım" ifadesini kullandığı öğrenildi.

<p>Başkan Ali Koç göreve geldiğinde Aykut Kocaman ile yollarını ayırmış ve Philip Cocu'yu teknik direktörlük koltuğuna oturtmuştu. Ancak ne Hollandalı hoca ne de daha sonra göreve gelen isimlerden hiçbiri Fenerbahçe'ye beklenen şampiyonluğu getiremedi.</p>

Başkan Ali Koç göreve geldiğinde Aykut Kocaman ile yollarını ayırmış ve Philip Cocu'yu teknik direktörlük koltuğuna oturtmuştu. Ancak ne Hollandalı hoca ne de daha sonra göreve gelen isimlerden hiçbiri Fenerbahçe'ye beklenen şampiyonluğu getiremedi.

<p>Jorge Jesus sadece takıma oynattığı futbol ve aldığı skorlarla değil, liderlik özellikleri ve taraftarla diyaloğu nedeniyle de Başkan Koç da büyük bir hayranlık uyandırmış durumda. Ali Koç, Jesus'un sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmak için önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlayacak.</p>

Jorge Jesus sadece takıma oynattığı futbol ve aldığı skorlarla değil, liderlik özellikleri ve taraftarla diyaloğu nedeniyle de Başkan Koç da büyük bir hayranlık uyandırmış durumda. Ali Koç, Jesus'un sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmak için önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlayacak.

<p>Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus tam bir motivasyon dehası… Bilinen tüm motivasyon tekniklerinden farklı olarak Samandıra'nın çehresini de değiştiriyor. Portekizli teknik adam, kulüp binasında var olmasına rağmen antrenman sahasının kenarına da bir başka toplantı salonu yaptırıyor.</p>

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus tam bir motivasyon dehası… Bilinen tüm motivasyon tekniklerinden farklı olarak Samandıra'nın çehresini de değiştiriyor. Portekizli teknik adam, kulüp binasında var olmasına rağmen antrenman sahasının kenarına da bir başka toplantı salonu yaptırıyor.

<p>Oyuncularıyla çalışma öncesi tüm toplantıları burada yapmaya başladı. Amaç antrenman öncesi saha kenarında sıcağı sıcağına uyarılarını yapmak, daha hızlı aksiyon almak. Jorge Jesus antrenman öncesi ve sonrası tüm toplantıları burada yapmaya başlayacak. Portekizli teknik adam ayrıca özel ses sistemleri kurduracak. Maçlardaki tribün sesini buradan oyunculara aktaracak. Kendilerini idmanlar sırasında da maç havasına sokmak istiyor.  </p>

Oyuncularıyla çalışma öncesi tüm toplantıları burada yapmaya başladı. Amaç antrenman öncesi saha kenarında sıcağı sıcağına uyarılarını yapmak, daha hızlı aksiyon almak. Jorge Jesus antrenman öncesi ve sonrası tüm toplantıları burada yapmaya başlayacak. Portekizli teknik adam ayrıca özel ses sistemleri kurduracak. Maçlardaki tribün sesini buradan oyunculara aktaracak. Kendilerini idmanlar sırasında da maç havasına sokmak istiyor.  

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