Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Jorge Jesus pişmanlığı!
Oyuncularıyla çalışma öncesi tüm toplantıları burada yapmaya başladı. Amaç antrenman öncesi saha kenarında sıcağı sıcağına uyarılarını yapmak, daha hızlı aksiyon almak. Jorge Jesus antrenman öncesi ve sonrası tüm toplantıları burada yapmaya başlayacak. Portekizli teknik adam ayrıca özel ses sistemleri kurduracak. Maçlardaki tribün sesini buradan oyunculara aktaracak. Kendilerini idmanlar sırasında da maç havasına sokmak istiyor.
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