Fenerbahçe, UEFA kadrosunun tamamlandığını duyurdu
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, kulübün UEFA kadrosunun tamamlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kızılhan, transfer gündemi ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Kızılhan, "Bugün itibarıyla, sezon başında belirlediğimiz yol haritamız kapsamında, futbol takımımıza gereken takviyeleri en doğru hamlelerle gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Futbol takımımızın UEFA kadrosunu da tüm bu çalışmalar doğrultusunda tamamlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli takımın tamamlanan UEFA kadrosu dışında transfer çalışmalarının ise süreceğini belirten Kızılhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Fenerbahçe’nin doğası ve hedefleri gereği transfer çalışmalarımız ve potansiyel transfer adımlarımız ise durmaksızın devam etmektedir. Takımımızın hedefleri yolunda kadromuzu daha da derinleştirip kadro değerimizi yükseltecek alternatif oyuncu girişimlerimiz sürmekle birlikte futbol takımımızın kısa, orta vadeli yapılanması çerçevesinde potansiyeli olan genç oyuncu girişimlerimizin de olduğunu vurgulamak istiyorum."
Spor Haberleri
- Beşiktaş, Joao Mario transferini bitirdi
- Arda Güler, büyük ödüle aday!
- Napoli'den Victor Osimhen açıklaması!
- Fenerbahçe, UEFA kadrosunu tamamladı!
- Galatasaray Victor Osimhen transferini resmen duyurdu
- Şenol Güneş'ten Trabzonspor açıklaması!
- Galatasaray'da ayrılık an meselesi...
- Mateo Kovacic kimdir?
- Inter taraftarları arasındaki kavgada 1 ölü, 1 yaralı
- Omar Colley'den Beşiktaş itirafı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırıya uğrayan ismin saklı öyküsü
- Cihan Kolivar hayatını kaybetti
- Ünlü anket şirketinden 'Mansur Yavaş' çıkışı
- ODTÜ birincisinin konuşması gündem oldu
- AKP'li Güler kürsüye çıktı, yurttaş alanı terk etti
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
- Törende yeni rektör yuhalandı!
- Yiğit Bulut ile Mehmet Metiner sosyal medyada kapıştı
- Oyuncu Umut Avcı hayatını kaybetti
- 'Kredi kartlarında taksit sayısı kaldırıldı'