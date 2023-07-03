Fenerbahçe, Umut Nayir ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Eyüpspor'un futbolcusu Umut Nayir ile anlaşmaya vardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2023 - 17:39
Fenerbahçe, Umut Nayir ile anlaşmaya vardı
Abone Ol google-news

Fenerbahçe, hücum bölgesine bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçiren Umut Nayir ile anlaşmaya vardı.

NTV Spor'un haberine göre, Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için Eyüpspor ve oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı.

RESMİYETE KAVUŞMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin, Umut Nayir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken transfer kısa sürede resmiyete kavuşması planlanıyor.

Umut Nayir, Ümraniyespor formasıyla geçen sezon 33 maçta 18 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.


fenerbahçe umut nayir eyüpspor

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Gençlerbirliği'ne kiralandı

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Gençlerbirliği'ne kiralandı
Fenerbahçeli Ryan Kent'ten taraftara mesaj!

Fenerbahçeli Ryan Kent'ten taraftara mesaj!
Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha müjdesi!

Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha müjdesi!

En Çok Okunan Haberler