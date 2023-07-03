Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Gençlerbirliği'ne kiralandı
Fenerbahçe, genç kalecisi Ertuğrul Çetin'in Gençlerbirliği'ne kiraladığını açıkladı.
Fenerbahçe, genç file bekçisi Ertuğrul Çetin'in kiralandığını duyurdu.
Sarı lacivertliler, altyapıdan yetişen Ertuğrul Çetin'in bir yıllığına TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ne kiraladığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbol Akademimizden yetişen, A Takımımızın da formasını giyen oyuncularımızdan Ertuğrul Çetin 2023/2024 sezonu için Gençlerbirliği kulübüne kiralanmıştır. Genç kalecimize yeni sezonda sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz."
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