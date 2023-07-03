Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Gençlerbirliği'ne kiralandı

Yayınlanma: 03.07.2023 - 17:13

Güncelleme: 03.07.2023 - 17:14

Fenerbahçe, genç file bekçisi Ertuğrul Çetin'in kiralandığını duyurdu.

Sarı lacivertliler, altyapıdan yetişen Ertuğrul Çetin'in bir yıllığına TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ne kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol Akademimizden yetişen, A Takımımızın da formasını giyen oyuncularımızdan Ertuğrul Çetin 2023/2024 sezonu için Gençlerbirliği kulübüne kiralanmıştır. Genç kalecimize yeni sezonda sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz."