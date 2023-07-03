Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha müjdesi!

Yayınlanma: 03.07.2023 - 15:53

Güncelleme: 03.07.2023 - 15:53

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de listenin üst sıralarında yer alan Wilfried Zaha'da yeni bir gelişme yaşandı.

beIN Sports'un haberine göre; Zaha, Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takımda forma giymek istiyor ancak böyle bir teklif almadı. Haberde Fildişi Sahilli yıldıza Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın resmi teklif yaptığı ancak Zaha'nın, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.

Wilfried Zaha (solda)

FENERBAHÇE'Yİ DÜŞÜNÜYOR

Haberde ayrıca, Zaha'nın Crystal Palace'ta da kalma ihtimali olduğu ancak oyuncunun Fenerbahçe'nin teklifini düşündüğü belirtildi.

Wilfred Zaha, geçen sezon Crystal Palace ile çıktığı 28 maçta 7 gol 3 asist kaydetmişti.