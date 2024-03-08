Fenerbahçe, Union Saint Gilloise'i mağlup etti: İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum!

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint Gilloise'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip aldığı galibiyetle UEFA ülke puanına 500 puanlık katkı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 09:04
Fenerbahçe, Union Saint Gilloise'i mağlup etti: İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum!
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UEFA ülke puanı sıralamasında Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi galibiyeti sonrası merak ediliyor. Fenerbahçe’nin Belçika deplasmanında kazanmasının ardından ülke puanına 500 puanlık katkı yaptı. Sarı-lacivertliler delasmanda oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazandı. Türkiye bu sonuçla 9. sıradaki yerini korumuş oldu. Türkiye ülke puanı sıralamasında 38.100 puan topladı.

UEFA Ülke puanındaki sıralamalar, Avrupa’da oynanan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının sonuçlarına göre değişiklik gösteriyor.

UEFA Ülke puanı sıralamasının zirvesinde topladığı 101.553 puanla İngiltere bulunuyor. İngiltere’yi sırasıyla İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda gibi takımlar takip ediyor.

Sezon başında Avrupa Kupalarında grup aşamasına üç takımla başlayan Türkiye’de Galatasaray ve Beşiktaş elendi. UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ise yoluna devam ediyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1-İngiltere 101.553

2-İspanya 86.864

3-İtalya 85.855

4-Almanya 82.767 

5-Fransa 64.997

6-Hollanda 61.300

7-Portekiz 55.482 

8-Belçika 46.800

9- Türkiye 38.100

10- İskoçya 36.050


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