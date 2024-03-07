Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü şoku! Devam edemedi...
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Union Saint-Gilloise karşılaşmasında sakatlandı ve maça devam edemedi.
UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de bir sakatlık yaşandı.
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, 34. dakikada sakatlık yaşadı ve kendini yere bıraktı. Dusan Tadic bu anda kenara değişiklik işareti yaptı.
Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.
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