Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü şoku! Devam edemedi...

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Union Saint-Gilloise karşılaşmasında sakatlandı ve maça devam edemedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 23:38
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü şoku! Devam edemedi...
Abone Ol google-news

UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de bir sakatlık yaşandı.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, 34. dakikada sakatlık yaşadı ve kendini yere bıraktı. Dusan Tadic bu anda kenara değişiklik işareti yaptı.

Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.


fenerbahçe haberleri sakatlık haberleri Çağlar Söyüncü haberleri Union Saint-Gilloise haberleri UEFA Konferans Ligi haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Diziden etkilendiler: ‘Fatih’in ardından sıra ‘Timur’da: Tokatlama sitesi açıldı

Diziden etkilendiler: ‘Fatih’in ardından sıra ‘Timur’da: Tokatlama sitesi açıldı
Başkentte kayıtlı seçmen sayısında artış

Başkentte kayıtlı seçmen sayısında artış
Fatih Terim'in kupa finalindeki rakibi belli oldu

Fatih Terim'in kupa finalindeki rakibi belli oldu
Üç sevgilisi de hamile kalınca böyle poz verdi…

Üç sevgilisi de hamile kalınca böyle poz verdi…
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Efe Deprem, son yolculuğuna uğurlandı

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Efe Deprem, son yolculuğuna uğurlandı
3 deprem uzmanı bir kent için birleşti: ‘Her an deprem olabilir!’

3 deprem uzmanı bir kent için birleşti: ‘Her an deprem olabilir!’
Beyin kanaması geçirmişti… Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğen'den üzücü haber!

Beyin kanaması geçirmişti… Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğen'den üzücü haber!
En güzel Kadınlar Günü mesajları! En güzel Kadınlar Günü hediyeleri

En güzel Kadınlar Günü mesajları! En güzel Kadınlar Günü hediyeleri