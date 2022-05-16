Fenerbahçe, Uruguaylı Nicolas de la Cruz'u transfer etmek istiyor
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Uruguaylı orta saha oyuncusu Nicolas de la Cruz'un transferi için girişimlere başladığı iddia edildi.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitirmeye hazırlanan ve gelecek sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hem de lig şampiyonluğunu hedefleyen Fenerbahçe için transferde sürpriz bir isim gündeme geldi.
Arjantin medyasında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe, River Plate'in 25 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu Nicolas de la Cruz'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
KULÜBÜ TRANSFERİNDE KOLAYLIK SAĞLAYACAK
Beş yıldır forma giydiği River Plate'den ayrılarak Avrupa'da bir kulübe transfer olmak isteyen Nicolas de la Cruz'un, Arjantin ekibinden 'satışında kolaylık gösterileceği' sözü aldığı için Aralık 2022'de bitecek sözleşmesini kısa süre içinde uzatacağı, ardından kulübüne para kazandırarak Avrupa hayalini gerçekleştireceği kaydedildi.
DIEGO ROSSI DEVREYE GİRECEK
De La Cruz'la La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ın da ilgilendiği ancak Diego Rossi'nin milli takımdan arkadaşı olan genç orta saha oyuncusunu Fenerbahçe'ye gitmesi konusunda ikna edebileceği yorumları yapıldı.
Son olarak River Plate'in De La Cruz'un transferinden 9 milyon Euro bonservis beklentisi olduğunun altı çizildi.
Kariyerine ülkesinin Liverpool FC Montevideo takımında başlayan De La Cruz, 2017 yazında River Plate'e transfer olmuştu. River Plate'de geçirdiği 5 yılda 148 resmi maçta forma giyen De La Cruz, 25 gol atıp 30 da asist üretti.
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