Fenerbahçe ve Galatasaray 18 yıl sonra bir ilki başarabilir!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 12:03

Güncelleme: 20.03.2025 - 12:03

Football Rankings, 2025/2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlara dair tahminini paylaştı.

Buna göre Galatasaray ve Fenerbahçe, 2025/2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayacak.

Bu senaryonun yaşanması durumunda 2007/2008 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye 2 takımla temsil edilecek.

Football Rankings, Şampiyonlar Ligi'ne öngördüğü takımların katılması durumunda yer alacakları torbaları da açıkladı.

Buna göre Şampiyonlar Ligi'nde 2025/2026 sezonunda 1. torbada şu takımlar yer alacak:

Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Barcelona, Bayer Leverkusen, Arsenal.

2. torbada yer alacak takımlar:

Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, PSV, Ajax, Napoli.

3. torbada ise Fenerbahçe'ye yer verildi. Bu torbada Fenerbahçe ile birlikte yer alacak takımlar şöyle:

Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Marsilya, Bodo/Glimt, Lyon, Kızılyıldız, Monaco.

Son torbada ise Galatasaray yer aldı. Galatasaray ile birlikte 4. torbada yer alacak takımlar şöyle:

Celtic, Athletic Bilbao, Sturm Graz, FCSB, Nottingham Forest, Newcastle United, Mainz, Genk.