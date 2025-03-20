Fenerbahçe ve Galatasaray 18 yıl sonra bir ilki başarabilir!
2025/2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar ve yer alacakları torbalar tahmin edildi. Devler Ligi'nde yer alacak takımlar içerisinde Galatasaray ve Fenerbahçe'de gösterildi.
Football Rankings, 2025/2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlara dair tahminini paylaştı.
Buna göre Galatasaray ve Fenerbahçe, 2025/2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayacak.
Bu senaryonun yaşanması durumunda 2007/2008 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye 2 takımla temsil edilecek.
Football Rankings, Şampiyonlar Ligi'ne öngördüğü takımların katılması durumunda yer alacakları torbaları da açıkladı.
Buna göre Şampiyonlar Ligi'nde 2025/2026 sezonunda 1. torbada şu takımlar yer alacak:
Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Barcelona, Bayer Leverkusen, Arsenal.
2. torbada yer alacak takımlar:
Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, PSV, Ajax, Napoli.
3. torbada ise Fenerbahçe'ye yer verildi. Bu torbada Fenerbahçe ile birlikte yer alacak takımlar şöyle:
Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Marsilya, Bodo/Glimt, Lyon, Kızılyıldız, Monaco.
Son torbada ise Galatasaray yer aldı. Galatasaray ile birlikte 4. torbada yer alacak takımlar şöyle:
Celtic, Athletic Bilbao, Sturm Graz, FCSB, Nottingham Forest, Newcastle United, Mainz, Genk.
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