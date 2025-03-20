Fenerbahçe ve Galatasaray 18 yıl sonra bir ilki başarabilir!

2025/2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar ve yer alacakları torbalar tahmin edildi. Devler Ligi'nde yer alacak takımlar içerisinde Galatasaray ve Fenerbahçe'de gösterildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray 18 yıl sonra bir ilki başarabilir!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 12:03

Football Rankings, 2025/2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlara dair tahminini paylaştı.

Buna göre Galatasaray ve Fenerbahçe, 2025/2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayacak.

Bu senaryonun yaşanması durumunda 2007/2008 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye 2 takımla temsil edilecek.

Football Rankings, Şampiyonlar Ligi'ne öngördüğü takımların katılması durumunda yer alacakları torbaları da açıkladı.

Buna göre Şampiyonlar Ligi'nde 2025/2026 sezonunda 1. torbada şu takımlar yer alacak: 

Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Barcelona, Bayer Leverkusen, Arsenal.

2. torbada yer alacak takımlar: 

Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, PSV, Ajax, Napoli.

3. torbada ise Fenerbahçe'ye yer verildi. Bu torbada Fenerbahçe ile birlikte yer alacak takımlar şöyle: 

Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Marsilya, Bodo/Glimt, Lyon, Kızılyıldız, Monaco.

Son torbada ise Galatasaray yer aldı. Galatasaray ile birlikte 4. torbada yer alacak takımlar şöyle: 

Celtic, Athletic Bilbao, Sturm Graz, FCSB, Nottingham Forest, Newcastle United, Mainz, Genk.


Etiketler: #fenerbahçe #Şampiyonlar Ligi #galatasaray

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