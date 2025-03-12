İbrahim Hatipoğlu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kaybını açıkladı!

Yayınlanma: 12.03.2025 - 16:43

Güncelleme: 12.03.2025 - 16:43

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı kulübün ekonomik tabloları hakkında divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

İbrahim Hatipoğlu, Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığımız için 1.2 milyarlık gelir yarı yarıya azalmış, en önemli farkı oluşturdu" derken, "Bu dönem toplamda 710 milyon TL'lik kar elde edilmiştir" açıklamasını yaptı.

"1 HAZİRAN - 30 KASIM DÖNEMİ..."

Sarı-kırmızılı camiaya bilgi veren İbrahim Hatipoğlu "Sportif AŞ'nin konsolide gelir tablosuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. 1 Haziran - 3O Kasım döneminde Sportif Aş'de toplam 4.6 milyarlık bir hasılat oluştu. Bu hasılat oluşurken, 4.59 milyonluk bir maliyet karşımıza çıkmış. 14.4 milyonluk brüt bir kar elde edilmiş. Geçen sene aynı dönemde ise bu rakamlar hasılat olarak 4.96 milyar, maliyet olarak 3.93 milyarmış. Düzeltme katsayısı uygulanmasaydı, o gün açıkladığımız tablolarda geçen sene 2023'ün aynı döneminde hasılatımızın 3.1 milyar TL olduğunu, 1.47'lik enflasyon düzeltmesi sonrasında 4.9 milyara ulaştığını sunmak istiyorum. Geçen senenin enflasyon kadar artırılmış rakamının altında kaldık bu dönem. Enflasyon kadar hasılatımızı artıramadık." dedi.

"710 MİLYON TL KAR ELDE EDİLMİŞTİR"

Mali tabloyla ilgili sözlerine devam eden İbrahim Hatipoğlu "Genel yönetim giderlerimiz 169 milyon, pazarlama satış giderlerimiz 309 milyon zarar olarak, eksi gider olarak, 82 milyon faaliyet gelirleri, kur farklarında 282 milyon gider olarak, faaliyet karı kısmında 664 milyonluk negatif rakam elde edilmiştir. Geçen sene aynı dönemde, enflasyon düzeltmeleri sonrası 466 milyon TL'ymiş. Ancak, parasal kayıp kazanç, 505 milyon TL, yatırım faaliyetlerinden 660 milyon TL, finansmandan 281 milyon, vergilerden 72 milyonluk gider sonrası bu dönem toplamda 710 milyon TL'lik kar elde edilmiştir." açıklamasını yaptı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ KAYBI 1,2 MİLYAR TL"

Ayrıca İbrahim Hatipoğlu "Sportif AŞ'nin hasılatını incelediğimiz zaman, oluşan 4.6 milyarlık toplam hasılatını, 719 milyon lirası sponsorluktan, 215 milyon lirası yayın haklarında, 1.2 milyar lira loca, VIP gelirleri... Şu an Avrupa kulüpleri içerisinde önemli noktada Galatasaray'ın stadyum geliri. Mağazacılık gelirlerimiz 1.6 milyar TL, sporcu yetiştirme gelirleri 152 milyon, UEFA ve Avrupa Ligi gelirimiz 613 milyon, diğer gelirler 12 milyon olmak üzere 4.6 milyar gelir elde edilmiş. Geçen sene bu rakam enflasyon düzeltmesi sonrası 4.9 milyardı. Dikkat çekici iki konu var. Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığımız için 1.2 milyarlık gelir yarı yarıya azalmış, en önemli farkı oluşturdu." ifadelerini kullandı.

BONSERVİS VE SPORCU ÜCRETLERİ

Sarı-kırmızılı takımın önemli giderleri hakkında bilgi veren İbrahim Hatipoğlu "Satışlarımızın maliyetine bakacak olursak, en önemli giderimiz sporcu ücretlerinde olduğunu 2.1 milyar TL ile, amortisman ve itfa payı giderleri dediğimiz bonservislerin bu döneme tekabül eden rakamı 818 milyon. Teknik direktör ve antrenör ücretleri 250 gibi rakamlar sonucunda 4.59 milyarlık gider oluşturmuş." dedi.

DİĞER GİDERLER

Giderler hakkında sözlerine devam eden İbrahim Hatipoğlu Sportif AŞ genel yönetim giderlerine bakınca yaklaşık 169 milyon TL'lik bir giderimiz olmuş 6 aylık dönemde, yaklaşık 90 milyon TL'si personel giderleri. Diğerleri çeşit kalemlerden elde edilmiş. Pazarlama giderleri, Sportif AŞ'nin altındaki mağazacılık da altında, 309 milyon lirayla geçen dönemin benzeri şekilde yer aldı. En dikkat çekici kalem personel işletme giderleri ve isim hakkı giderleri." açıklamasını yaptı.

İbrahim Hatipoğlu son olarak "Galatasaray Spor Kulübü'nün konsolide gelir tablosuna bakınca hasılatımız 5.43 milyar, satışların maliyeti 5.1 milyar lira, brütte 220 milyon liralık bir kar elde edilmiş. Bu kar, geçen sene 987 milyon olarak enflasyon düzeltmesiyle karşımıza çıkmış. Rakamsal olarak bir azalma mevcut. Genel yönetim giderlerimiz 316 milyon, pazarlama satış giderlerimiz 240 milyon, diğer faaliyetlerden elde ettiğimiz gelirler 78 milyon. Kur farklarının yer aldığı 364 milyon lira olmuş. Faaliyet zararımız 622 milyon olarak gerçekleşmiş. Geçen sene enflasyon katsayısı 4.1 olan bu dönem sadece 1.4 milyar olarak gerçekleşmiş. Sporculardan elde ettiğimiz gelir 660 milyon TL, finansman giderlerimizin toplamı 1.1 milyar ve vergi giderlerimiz 71.5 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Konsolide olarak 288.8 milyon olarak karşımıza çıkmış." ifadelerini kullandı.