Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki futbolcu kararını vermedi: Hakan İstanbul’da

3 gün önce F.Bahçe Başkanı Ali Koç’la konuşup, Inter’den bonservisinin alınması halinde Sarı-Lacivertlilerde forma giyebileceğini aktaran 31 yaşındaki futbolcuyla G.Saray’ın da ilgisi var. Ancak henüz F.Bahçe de G.Saray da Çalhanoğlu için net bir hamle yapmadı.

F.Bahçe, Inter’le temasa geçmeye hazırlanıyor. Hakan kısa süre içinde geleceğiyle ilgili karar verecek. Inter, 2027’ye kadar sözleşmesi olan milli futbolcuya karşılık 30 milyon Avro bonservis beklentisi içinde...

Hakan, hangi takıma gitmek istediğine karar verdikten sonra İtalyan kulübünün yöneticileriyle görüşüp bonservisinde indirim talep edecek.

RAKİBİ FEYENOORD

F.Bahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord ile eşleşti. SarıLacivertliler ilk maçı 5 veya 6 Ağustos’ta deplasmanda rövanşı 12 Ağustos’ta Kadıköy’de oynayacak. Feyenoord’un teknik direktörlüğünü F.Bahçe’nin eski golcüsü Robin van Persie yapıyor.

NİGUEZ İPTAL

Trabzonspor'da Saul Niguez’in transferi iptal oldu. Bordo-Mavililer, Atletico Madrid’le sözleşmesini önceki gün fesheden 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla her konuda 4 yıllığına anlaşmıştı. İspanyol futbolcunun dün akşam Trabzon’a gelmesi bekleniyordu. Ancak Niguez dün ailevi sebeplerini gerekçe gösterip Trabzonspor’a transfer olma kararından vazgeçti. Bordo-Mavili yönetim de bu gelişmenin üzerine Niguez’in transferini iptal ettiklerini duyurdu. Niguez’in eşiyle sorun yaşadığı ve Trabzonspor’a gelme konusunda kendisini ikna edemediği öğrenildi.

SHAKHTAR’I ELE RAKİBİ BEKLE

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. elemesinde S.Donetsk’i geçerse 3. turda Şampiyonlar Ligi’ndeki Rangers-Panathinaikos maçının kaybedeniyle karşılaşacak. Kartal, Shakhtar’a elenirse UEFA Konferans Ligi’nde devam edip 3. turda St. Patrick’sKalju eşleşmesinin kazananıyla oynayacak.