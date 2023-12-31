Fenerbahçe ve Galatasaray, maça çıkmadı ama yaşananlar eleştiri konusu oldu: Ne işimiz vardı?

Yayınlanma: 31.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 31.12.2023 - 03:00

İki kulübün, ulu önderimizin aziz hatırasına sahip çıkması büyük takdir toplarken eleştiri oklarının hedefinde, maçın burada oynanmasına ses çıkarmayan iktidar ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) var. Peki bu süreçte neler yaşandı, hangi hatalar yapıldı?

HEPSİ KULAK TIKADI!

Finalin Suudi Arabistan’da oynanma kararına milyonlarca yurttaş tepki göstermişti. Ancak bu sese ne iktidar ne de TFF kulak vermedi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “marka değeri” bahanesi ve yapılan “ödeme” nedeniyle maçın “Kardeşimiz” dediği Suudi Arabistan’da oynanacağını açıkladı.

KULÜPLER ‘TAMAM’ DEMİŞTİ

Büyükekşi, maçın Riyad’a alınmasına Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimlerinden onay geldiğini belirtince gözler iki kulübe çevrildi. Taraftar ve camia baskısıyla kulüpler durumu divan kurullarına taşıdı. Hem F.Bahçe’nin hem de G.Saray’ın divan üyeleri Suudi Arabistan’ı reddetti, maçın Türkiye’de oynanması için tavsiye kararı aldı.

HER ŞEY PARA İÇİN Mİ?

Divan kurullarının bu kararı, TFF’ye iletildi ama yine maçın yeri değişmedi. Kamuoyu, toplam 108 milyon TL’lik para ödülü gerekçesiyle G.Saray ve F.Bahçe’nin cumhuriyetimizin 100. yılında bu maçı Suudi Arabistan’da oynamaya razı gelmesini eleştirdi.

PROTOKOLÜ KİM İMZALADI?

Merak edilen konu, TFF’nin Süper Kupa organizasyonu için Suudi Arabistan’la yaptığı 5 yıllık anlaşmanın detayları… TFF, maçtan 3 gün önce yaptığı bilgilendirmede derbi başlarken seremonide Atatürk posteri ve Türk bayrağı açılacağını duyurdu. Ancak Suudi yetkililer, iki takımın sahaya Atatürk’ün fotoğraflarının yer aldığı tişörtler ve “Ne mutlu Türküm diyene” ile “Yurtta sulh cihanda sulh” yazılı pankartlarla çıkmasına izin vermedi. Suudiler, Atatürk yasağına “Protokolde yok” diyerek yanıt verdi. TFF’nin imzaladığı protokolde neler olup olmadığı, kimin onaylayıp imzaladığı, bu konuda siyasi bir baskı altında kalıp kalmadıkları tartışılıyor.

BİRÇOK KONU HAVADA KALDI

TFF’nin bu konuda birçok detayı imzalanan sözleşmede havada bıraktığı ortaya çıktı. Federasyon, maç öncesi statta cumhuriyetimizin 100. yılının kutlanacağını, Atatürk’le ilgili bir video yayımlanacağını, sanatçı Norm Ender’in hazırladığı marşın okunacağını duyurmuştu. Ama bunların protokolde yer almaması, büyük bir ihmalin yapıldığını gözler önüne serdi. Atatürk’e karşı tavırlarıyla bilinen Suudiler, geri adım atmadı, TFF adeta ulu önderimizi pazarlık konusu haline getirdi.

‘EN BAŞTA NEREDEYDİNİZ?’

G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un, Atatürk konusundaki kararlı tavrı sonrası maça çıkmama kararları alkış topladı. Ancak en baştan maçın Suudi Arabistan’da oynanması kararına karşı ortak hareketle “Gitmiyoruz, finali Türkiye’de oynayalım” dememeleri, TFF’yi ikna edememeleri eleştirildi.

YÜKLÜ TAZMİNAT KAPIDA

Derbinin Riyad’da oynanmaması üzerine TFF, ciddi bir tazminat ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya kaldı. Suudilerle yapılan protokol kapsamında ödenmesi gereken tazminatın 40 milyon dolar seviyesinde olduğu iddia edildi. TFF’nin ayrıca Riyad’a getirdiği davetliler için uçak ve konaklama masrafları dahil toplam 700 bin dolar harcadığı öğrenildi.

‘DİPLOMATİK’ BİLDİRİ

Maçın Riyad’da oynanmamasıyla TFF, F.Bahçe ve G.Saray’ın yayınladığı ortak bildiride, Atatürk’ten bahsedilmemesi tepki topladı. Açıklamada maçın oynanmaması için “organizasyondaki bazı aksaklıklar” denmesinin perde arkasında, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında siyasi bir gerilim yaşanmaması adına gelen uyarılar üzerine “diplomatik dil” kullanıldığı kaydedildi.

ATATÜRK’TE BİRLEŞTİLER

G.Saray ve F.Bahçe kafilelerini taşıyan uçaklar sabaha karşı İstanbul’a indi. Sabiha Gökçen Havaalanı’nda F.Bahçeli, G.Saraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu taraftarlar Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Sarı-Lacivertlileri karşıladı. Taraftarlar meşaleler yaktı, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye bağırdı. F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, taraftarlara teşekkür etti. İstanbul Havalimanı’na inen G.Saray kafilesini de taraftarlar, alkışlarla ve İzmir Marşı’yla karşıladı.

‘ANLAŞMAYA UYMADINIZ’

Suudi Arabistan devletine bağlı ve Süper Kupa maçının organizatörü Riyadh Season, yaptığı açıklamada; İstiklal Marşımızın çalınması ve statta Türk bayraklarının yer alması için anlaştıklarını belirtip, “Bu anlaşmaya iki takımın da anlaşmaya uymaması maçın yapılamamasına yol açtı” ifadelerini kullandı.

TFF GİTTİ GİDİYOR

Süper Kupa skandalıyla çalkalanan Türkiye Futbol Federasyonu’nun geleceği tartışılıyor. Başkan Mehmet Büyükekşi, istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanladı. Ancak oluşan baskı ortamı sonrası TFF yönetiminin görevine devam etmeme ihtimalinin yüksek olduğu kulislerde konuşuluyor.

CUMHURİYET SORDU BÜYÜKEKŞİ CEVAPLADI: ‘DENK Mİ GELDİ DENK Mİ GETİRİLDİ?’

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye’ye dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Tansiyon sorunu da yaşayan Büyükekşi, Cumhuriyet yazarı Arif Kızılyalın’ın “Son 20 gün içinde bir kulüp başkanı hakemi dövdü, bir başkan Süper Lig takımını sahadan çekti ve Süper Kupa oynanmadı ne düşünüyorsunuz” sorusuna, “Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim” yanıtını verdi.