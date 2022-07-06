Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Andrea Belotti ile ilgilendiği iddiası

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:39

İtalyan basını, yeni sezon öncesinde Roma'nın transfer hedeflerini sayfalarına taşıdı.

Jose Mourinho'nun ekibinin, Tammy Abraham'ın yanına forvete bir futbolcu aradığı belirtildi ve bu isimlerden birinin Torino'dan ayrılan Andrea Belotti olduğu aktarıldı. Başkent ekibinin, oyuncunun menajeriyle birkaç temasta bulunduğu kaydedildi.

SÜPER LİG TAKIMLARI İLGİLENİYOR

Öte yandan golcü futbolcu ile ilgilenen diğer takımlara da yer verilirken Fenerbahçe, Galatasaray, Monaco, Nice ve West Ham United da bu isimler arasında yer aldı.

Andrea Belotti'nin, Serie A'da mücadele eden bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Belotti'nin geçen sezonki Torino performansına da değinilirken 28 yaşındaki golcünün 23 maçta 8 gol attığı hatırlatıldı.