Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe ve Mourinho transferde karşı karşıya!

Fenerbahçe ve Mourinho transferde karşı karşıya!

6.03.2026 16:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe ve Mourinho transferde karşı karşıya!

Fenerbahçe ve Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın, Juventus ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Filip Kostic'in transferi için karşı karşıya geldiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de geçen sezon kiralık olarak forma giydikten sonra Juventus'a geri dönen Filip Kostic'in, İtalyan kulübündeki geleceği belirsizliğini koruyor.

Sezon sonunda Juve ile mukavelesi bitecek olan Sırp sol bekin sözleşmesinin yenilenmesi için henüz görüşmelere başlanmadığı öne sürüldü.

Tuttomercatoweb'in haberine göre; tecrübeli oyuncu, Serie A devindeki 4 sezonun ardından haziran ayında takımdan ayrılabilir.

Image

Filip Kostic

Haberde, Kostic ile Fenerbahçe'nin yanı sıra sarı lacivertli takımın eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın da ilgilendiği belirtildi.

33 yaşındaki sol bek, Mourinho'nun Fenerbahçe'de görev yaptığı 2024-2025 sezonunda 35 karşılaşmada 2 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.

Bu sezon ise Juventus'ta 20 maçta 508 dakika süre alan Filip Kostic 3 kez fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Benfica #Filip Kostic

İlgili Haberler

Fenerbahçe deplasmanda son sette mağlup oldu!
Fenerbahçe deplasmanda son sette mağlup oldu! Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında konuk olduğu ACH Volley'e 3-2 yenildi. Rövanş karşılaşması 12 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: 'Harika bir basketbol oynamadık ama...'
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: 'Harika bir basketbol oynamadık ama...' Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, 88-70 kazandıkları Monaco maçının ardından görüşlerini aktardı.
2 maçta takımının başında değildi... Fenerbahçe'de Tedesco'nun son durumu belli oldu!
2 maçta takımının başında değildi... Fenerbahçe'de Tedesco'nun son durumu belli oldu! Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'la deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ardından rahatsızlanan Domenico Tedesco, Antalyaspor ve kupadaki Gaziantep FK maçlarında takımın başında olamadı. İtalyan çalıştırıcının Samsunspor ile oynanacak maçta takımın başına geri döneceği iddia edildi.