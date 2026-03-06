2 maçta takımının başında değildi... Fenerbahçe'de Tedesco'nun son durumu belli oldu!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u konuk edecek. Beşiktaş-Galatasaray derbisinin olduğu haftayı kayıpsız geçmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Sabah'ta yer alan habere göre gribal enfeksiyonu zatürreye dönen Domenico Tedesco, 2.5 gün hastanede kaldı ve yoğun ilaç tedavisi gördü. İtalyan teknik adamın Samsunspor ile oynanacak maçta takımın başında olacağı belirtildi.

Tedesco'nun yokluğunda Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalırken, kupadaki Gaziantep FK maçını 4-0 kazandı.