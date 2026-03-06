Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.03.2026 10:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
2 maçta takımının başında değildi... Fenerbahçe'de Tedesco'nun son durumu belli oldu!

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'la deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ardından rahatsızlanan Domenico Tedesco, Antalyaspor ve kupadaki Gaziantep FK maçlarında takımın başında olamadı. İtalyan çalıştırıcının Samsunspor ile oynanacak maçta takımın başına geri döneceği iddia edildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u konuk edecek. Beşiktaş-Galatasaray derbisinin olduğu haftayı kayıpsız geçmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Sabah'ta yer alan habere göre gribal enfeksiyonu zatürreye dönen Domenico Tedesco, 2.5 gün hastanede kaldı ve yoğun ilaç tedavisi gördü. İtalyan teknik adamın Samsunspor ile oynanacak maçta takımın başında olacağı belirtildi.

Tedesco'nun yokluğunda Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalırken, kupadaki Gaziantep FK maçını 4-0 kazandı.

