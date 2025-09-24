Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe ve seçim

Fenerbahçe ve seçim

24.09.2025 12:22:00
Güncellenme:
Muzaffer Ergöz
Takip Et:
Fenerbahçe ve seçim

Fenerbahçe Kulübü'nde düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda Sadettin Saran sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı seçildi. Muzaffer Ergöz, Fenerbahçe'de yaşanan değişimi kaleme aldı.

Ülkenin böyle bir sandık seçimine gerçekten moral olarak çok ihtiyacı vardı. Ülkemizde bir kamu kurumunun başkanını düşünün 30 yıldır sandalyesinde. Bir sendika yöneticisini düşünün yıllardır sandalyesinde elbette onlar da sandık koyuyor ve sandıktan çıkıyorlar. Ama değişen hiçbir şey olmuyordu. Oysa Fenerbahçe aslanlar gibi sandığa gitti ve oyları ile düzeni ters yüz etti. İşte bu sandık seçimin çok yönlü etkileri ülke uzmanlarınca derinlemesine incelenecek. Biz işin spor yönüyle konuyu okuyucularımıza sunalım.

Ali Koç’u bu değişime götüren etkenler nelerdi diye sorarsanız; Ali Koç çok üstün ve varlıklı bir ailenin çok iyi eğitim almış bireyi. Spor yapmamış, sporcu olarak maç kaybedip kendi içinde bunun acılarını duymamıştı. Mağlup olduğu rakibinin elini havaya kaldırmamıştı. Futbolun demiyorum sporumuzun dibinden gelmemiş, spor teşkilatının genlerini hiç öğrenmemiş bilen danışmanları da olmamıştı. Haksızlığa uğrayıp aldığı maçı hakemler yüzünden kaybetmemişti. Milli takım antrenörü onun hakkını yiyerek yerine arkası olan ikinci sınıf sporcuyu takıma alarak çöküş yaşamamıştı. Kısaca sporu yönetecek sporcu genlerden çok eksikti. Ve bunu yönetime yansıtamadı. Haklılığını savunamadı.

Sadettin Saran’a gelince; bir sporcu olarak spor genlerine sahip bir kulvardan geliyor. Yendi, yenildi ve rakibinin elini havaya kaldırdı. Çok iyi bir iş insanı olarak ilerlerken dünyasını sporcu olarak zenginleştirdi. Bu yönlerini, yönetim gücüne ekler ve gerçek danışmanlarla işe başlarsa görecek ki hiç kimseyle dalaşmadan, karşıt grup oluşturmadan Iğdır’daki Fenerbahçeliden takımdaki futbolcuya köprüler kuran muhteşem bir yönetici tipini ülkeye armağan eder. Sporu futbol olarak kabul etmez futbol ile sporu karıştırmaz ise bu sandık değişiminin hakkını verdiği gibi tüm maçları şenliğe döner. Hele bir de baktığını görür ona söylenen sözün değerini tartar ise bu değişim ülkeye çok şeyler kazandırır.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Ali Koç #Sadettin Saran

İlgili Haberler

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlikeyi duyurdular: 'Truva atı olabilir'
Fenerbahçe'yi bekleyen tehlikeyi duyurdular: 'Truva atı olabilir' Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Dinamo Zagreb'de bir dönem sarı-lacivertli formayı terleten Sloven futbolcu Miha Zajc dikkat çekiyor. Yeni takımındaki kariyerine başarılı bir başlangıç yapan Zajc hakkında Hırvat basınından dikkat çeken bir yorum geldi.
PFDK'den Fenerbahçe ve Ali Koç'a para cezası
PFDK'den Fenerbahçe ve Ali Koç'a para cezası PFDK, Fenerbahçe Kulübüne 620 bin, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç'a ise 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası verdi.
Fenerbahçe Başkanı Saran iddialı: 'Şampiyon olacağız'
Fenerbahçe Başkanı Saran iddialı: 'Şampiyon olacağız' Samandıra’da takımla buluşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, birlik ve kenetlenmenin önemini vurguladı. “Gecemiz gündüzümüz Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak olacak” dedi.