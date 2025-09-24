Fenerbahçe'yi bekleyen tehlikeyi duyurdular: 'Truva atı olabilir'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka öncesi Hırvat takımında iyimser bir hava hakim.

Hırvatistan Ligi'nde önceki cumartesi günü oynadığı son maçında ezeli rakibi Hajduk Split'i 2-0 yenen Dinamo Zagreb'de, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Miha Zajc yaptığı asistle müsabakaya damga vuran isimlerden birisi oldu.

Önceki ağustos ayında transfer olduğu Dinamo'da ilk lig maçına çıkan Zajc, Hırvat basınından da tam not aldı.

'TRUVA ATI OLABİLİR'

Jutarnji'nin haberine göre; Sloven orta saha oyuncusu, başarılı performansıyla değerini göstererek hem eleştirmenleri hem de takım arkadaşlarını etkiledi.

Haberde, Miha Zajc'ın Fenerbahçe maçında Dinamo Zagreb için önemli bir silah olabileceği vurgulandı ve "Fenerbahçe'nin içeriden nasıl bir takım olduğunu bildiği için, bir bakıma bu önemli maçının Truva atı olabilir" yorumu yapıldı.