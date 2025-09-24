Fenerbahçe'yi bekleyen tehlikeyi duyurdular: 'Truva atı olabilir'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.09.2025 12:04:00
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Dinamo Zagreb'de bir dönem sarı-lacivertli formayı terleten Sloven futbolcu Miha Zajc dikkat çekiyor. Yeni takımındaki kariyerine başarılı bir başlangıç yapan Zajc hakkında Hırvat basınından dikkat çeken bir yorum geldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka öncesi Hırvat takımında iyimser bir hava hakim.

Hırvatistan Ligi'nde önceki cumartesi günü oynadığı son maçında ezeli rakibi Hajduk Split'i 2-0 yenen Dinamo Zagreb'de, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Miha Zajc yaptığı asistle müsabakaya damga vuran isimlerden birisi oldu.

Önceki ağustos ayında transfer olduğu Dinamo'da ilk lig maçına çıkan Zajc, Hırvat basınından da tam not aldı.

'TRUVA ATI OLABİLİR'

Jutarnji'nin haberine göre; Sloven orta saha oyuncusu, başarılı performansıyla değerini göstererek hem eleştirmenleri hem de takım arkadaşlarını etkiledi.

Haberde, Miha Zajc'ın Fenerbahçe maçında Dinamo Zagreb için önemli bir silah olabileceği vurgulandı ve "Fenerbahçe'nin içeriden nasıl bir takım olduğunu bildiği için, bir bakıma bu önemli maçının Truva atı olabilir" yorumu yapıldı.

