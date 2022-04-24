Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'a tribünlerden Adana dürüm atıldı
Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ettiği maç sırasında Yusuf Erdoğan'a tribünlerden Adana dürüm atıldı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 3-1 kazandı.
Karşılaşmada oyuna girmek için kenarda ısınan Yusuf Erdoğan'a Adana dürüm atıldı. Dürümü eline alan Erdoğan, tribüne tepki gösterdi.
Başarılı oyuncu, karşılaşma sonrası verdiği röportajda kendine atılan dürümü yediğini esprili bir şekilde açıkladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, o anları paylaştı.
Bordo-mavili futbolcu paylaşımına "Soğumuş bu" notunu düştü. Erdoğan'ın bu paylaşımı kısa sürede yayıldı ve beğeni aldı.
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