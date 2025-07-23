Fenerbahçe’ye Szymanski teklifi

İtalyan ekibi, Szymanski için Fenerbahçe’ye 10 milyon Avro teklif yaptı. Ancak Sarı-Lacivertli yönetim rakamı çok düşük bulup teklifi reddetti. F.Bahçe, Atalantalı yetkililere en az 25 milyon Avro’luk teklifi değerlendirmeye alabileceklerini iletti.

Sarı-Lacivertliler, Polonyalı futbolcuyu 2023 yazında 9.75 milyon Avro’ya almıştı. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’ye, Reims takımının 19 yaşındaki kanat oyuncusu Mamadou Diakhon önerildi. Bonservisi Milan’da olan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Noah Okafor’un da menajerler tarafından SarıLacivertli kulübe transfer için önerildiği bildirildi.

F.Bahçe, 21 yaşındaki futbolcu Emre Demir’i satın alma opsiyonuyla Sakaryaspor’a kiraladı. Portekiz kampını sürdüren F.Bahçe, bugün hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al İttihad’la saat 22.00’de karşılaşacak. Maçı S Sport Plus canlı verecek.