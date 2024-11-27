Fenerbahçe, yıldız futbolcunun transferinde kritik hamleler yapıyor
Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı hücum oyuncusunu devre arasında transfer edebilmek için 2 haftadır yoğun mesai harcıyor.
Fenerbahçe’de gündem Anderson Talisca... Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı hücum oyuncusunu devre arasında transfer edebilmek için 2 haftadır yoğun mesai harcıyor. F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 30 yaşındaki futbolcuyla birkaç kez görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Ilıcalı aynı zamanda Talisca’nın forma giydiği Suudi Arabistan kulübü Al Nassr yetkilileriyle de resmi görüşmelere başladı. Acun Ilıcalı’nın, Al Nassr’a Talisca için 4-5 milyon Avro bonservis ücreti teklif ettiği öğrenildi. Brezilyalı oyuncunun ise Ilıcalı’ya “Anlaşırsak F.Bahçe’ye gelebilirim” ifadesini net şekilde kullandığı bildirildi.
KAYNAK ARANIYOR
Sarı-Lacivertli yönetim, Talisca transferini bitirmek için mali kaynak arayışına girdi. Acun Ilıcalı’nın bu konu hakkında iki formül bulduğu ve başkan Ali Koç’a aktardığı öğrenildi. Koç, Ilıcalı’nın sunduğu projeleri, yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla paylaşıp kulübe en az yükü getirecek şekilde bir yol haritası belirlemeye çalışacak. Sermaye artırımından gelecek ilk tutarın, Talisca transferine aktarılma ihtimali bulunuyor.
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