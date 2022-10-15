Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki'den Artem Dzyuba açıklaması
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Rus basınına yaptığı açıklamada Adana Demirspor forması giyen Artem Dzyuba'yı transfer etmelerinin söz konusu olmadığını açıkladı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Rus basınına açıklamalarda bulundu.
Baki, Artem Dzyuba'yı kış transfer döneminde transfer edip etmeyeceklerine yönelik soruya, "Artem Dzyuba'nın ara transfer döneminde transferi mi? Bu imkansız. Tüm forvetlerimizden memnumuz. Ayrıca artık yeni yabancı futbolcu için yerimiz yok" diye konuştu.
Bu sezon Adana Demirspor forması altında 4 maça çıkan Rus santrfor 1 kez fileleri havalandırdı. 34 yaşındaki futbolcunun adı Adana Demirspor'a transfer olmadan önce de Fenerbahçe ile anılmıştı.
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