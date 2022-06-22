Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'den 'Artem Dzyuba' açıklaması
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Rus forvet Artem Dzyuba, hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, gündeme gelen Artem Dzyuba iddiasına dair açıklamalarda bulundu.
Rus basınındaa Championat'tan Andrey Irkha'nın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Selahattin Baki, Dzyuba'nın transfer söylentilerinin doğru olmadığını kesin bir dille açıkladı.
Dzyuba'nın Fenerbahçe'yle yıllık 2,5 milyon Euro'luk sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı iddiaları bir süredir gündemdeydi.
Rus ekibi Zenit'ten ayrılan 33 yaşındaki golcü , geçen sezon 28 lig maçında 11 gol 5 asistlik performans sergiledi.
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