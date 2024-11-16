Fenerbahçe yönetimi, yıldız futbolcu Tadic'e yeni sözleşme sunabilir
Takım kaptanları arasında yer alan, bugüne dek sakatlık yaşamayan, kırmızı kart görmeyen, hem geçen sezon İsmail Kartal’ın hem de şimdi teknik direktör Mourinho’nun vazgeçilmezleri arasında bulunan Tadic’le 1 yıl daha sözleşme yapılması gündemde.
Fenerbahçe’de Tadic son iki sezondaki formuyla dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe formasıyla 75 resmi maça çıkan ve 23 gol atıp 21 asist yapan 35 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Takım kaptanları arasında yer alan, bugüne dek sakatlık yaşamayan, kırmızı kart görmeyen, hem geçen sezon İsmail Kartal’ın hem de şimdi teknik direktör Mourinho’nun vazgeçilmezleri arasında bulunan Tadic’le 1 yıl daha sözleşme yapılması gündemde. Sarı-Lacivertli yönetim, yıllık 4 milyon Avro kazanan Sırp futbolcuya benzer bir rakamı önerip yeni kontrat sunacak. İstanbul’da ve Fenerbahçe’de mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren tecrübeli oyuncunun, ligin devre arasında kararını vermesi bekleniyor.
SOL BEKE 5 ADAY
F.Bahçe’nin ocak ayı transfer döneminde kadrosuna sol bek katması kesinleşti. Sarı-Lacivertliler 5 aday belirledi. Gent’ten Archie Brown, Tottenham’dan Sergio Reguilon, Chelsea’den Ben Chilwell, Fiorentina’dan Fabiano Parisi, Lecce’den Gallo, F.Bahçe’nin transferi için yoğun mesai harcadığı isimlerin başında geliyor.
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