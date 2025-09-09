Fenerbahçe, Zinedine Zidane'ı ikna edemedi!

Jose Mourinho'nun ardından yeni teknik direktör arayan Domenico Tedesco ile anlaşan Fenerbahçe için Zinedine Zidane iddiası geldi.

Alman basından SKY, Fenerbahçe'nin bugüne kadar sadece Real Madrid'i çalıştıran ve büyük başarılar yakalayan Zinedine Zidane ile resmen görüştüğünü duyurdu.

53 yaşındaki Fransız teknik adamın, Fenerbahçe'nin bu teklifini kabul etmediği belirtildi.

Bu gelişme sonrasında Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile anlaştığı vurgulandı.

ZIDANE'IN YENİ ADRESİ FRANSA

Öte yandan Fransız basınından L'Equipe, Zinedine Zidane'ın 2026 Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps'ın yerine Fransa Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlandığını duyurdu.