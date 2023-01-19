Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde!
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında Enner Valencia'nın 89. dakikada attığı golle Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe, 12. dakikada Arda Güler'in asisti ve Miha Zajc'ın golüyle öne geçti. Çaykur Rizespor, 26. dakikada Sinan Osmanoğlu'nun golüyle skoru eşitledi.
Maç boyu Fenerbahçe'ye karşı büyük bir direnç ortaya koyan Çaykur Rizespor, 89. dakikada yıkıldı. Fenerbahçe, Enner Valencia'nın 89'da attığı kafa golüyle kazandı.
Sarı lacivertliler, bu skorla adını Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yazdırdı. Rizespor'un kupa macerası ise sona erdi.
Fenerbahçe, mücadelesine Süper Lig'de oynayacağı Ümraniyespor maçıyla devam edecek. Rizespor ise 1. Lig'de Denizlispor'u ağırlayacak.
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