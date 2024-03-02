Fenerbahçe zirve mücadelesinde hata yapmadı!

Yayınlanma: 02.03.2024 - 18:18

Güncelleme: 02.03.2024 - 21:06

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı.

Mersin Stadyumu'nda oynanan maçı sarı lacivertli takım 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Osayi Samuel, 40. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.

FRED VE BECAO DÖNDÜ

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, 10. haftadaki Pendikspor karşılaşmasının ardından ilk kez 11'de yer aldı. 66. dakikada oyuna giren Fred ise 6 maç sonra formasına kavuştu.

SERİSİ DEVAM ETTİ

Sarı lacivertli takım ligde oynadığı son 17 maçta mağlup olmadı. İsmail Kartal'ın öğrencileri ayrıca ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 73'e çıkardı. 1 maçı eksik olan Galatasaray'ın 1 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Hatayspor ise 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile oynayacak. Hatayspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR | HATAYSPOR 0-2 FENERBAHÇE

87' Massanga'nın savunma arkasına attığı pasta Doğukan kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti fakat savunmaya çarpan top kornere çıktı.

77' SARI KART | Oosterwolde, Halil'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

55' Sol kanattan topla çıkan Ferdi pasını Szymanski'ye verdi. Szymanski'nin şutunu Recep çizgiden çıkardı.

51' Sağ kanattan topla gelen Cengiz pasını Szymasnki'ye verdi. Szymanski'nin şutu savunmadan geri döndü.

48' Strandberg'in içeriye çevirdiği topta boş kalan Halil topa gelişine vurdu fakat top üstten farklı şekilde auta çıktı.

44' SARI KART | Massanga, Mert Hakan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

40' GOL | Fenerbahçe, Cengiz ile farkı ikiye çıkarıyor. Ferdi'nin pasında sol kanatta topla buluşan Tadic çalımını attıktan sonra ortasını açtı. Arka direkte boş kalan Cengiz uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

35' SARI KART | Becao, Halil'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

32' Recep, Osayi ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem önce oyunu devam ettirse de Recep ayağa kalkamayınca oyunu durdurdu.

25' GOL | Osayi ile Fenerbahçe öne geçiyor. Sol kanattan topla birlikten ceza sahasına giren Dzeko arka direğe ortasını açtı ve iyi pozisyon alan Osayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

13' Ön alan baskısıyla topu kazanan Ferdi çalımlarla geldi ve ceza sahasına girerken şutunu çekti ancak kaleci Erce topu tokatladı.

9' SARI KART | Osayi, Rivas'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

3' Tadic sol kanattan ceza sahasına giren Szymanski'ye pasını verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Szymasnki, Erce'yi geçemedi.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.