Fenerbahçe'de 10 numara Arda Güler'in
Fenerbahçe'de Arda Güler, Süper Lig'de bu sezon 10 numaralı formayı terletecek.
Fenerbahçe, 10 numaralı formayı 17 yaşındaki başaılı genç futbolcu Arda Güler'in giyeceğini açıkladı. Arda Güler’e 10 numaralı forması, Başkan Ali Y. Koç ile Teknik Direktör Jorge Jesus tarafından takdim edildi.
Genç oyuncuya başarılar dileyen Ali Y. Koç, kariyerinde hep daha çok çalışması gerektiğini söyledi. Teknik Direktör Jorge Jesus da Arda’yı tebrik etti.
ARDA GÜLER'DEN TEŞEKKÜR MESAJI
Genç futbolcu da kişisel sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı. Arda Güler "Netflix" temalı bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:
Güler, "Hayallerimi gerçekleştirdikçe büyüyen desteğiniz, bana daha fazlası için güç veriyor. Üstümde bu kutsal forma, yanımda bana inanan sizler olduğu sürece asla hayal kurmaktan vazgeçmeyeceğim."
Hayallerimi gerçekleştirdikçe büyüyen desteğiniz, bana daha fazlası için güç veriyor. Üstümde bu kutsal forma, yanımda bana inanan sizler olduğu sürece asla hayal kurmaktan vazgeçmeyeceğim. pic.twitter.com/4TJtcKKTMy— Arda Güler (@10ardaguler) August 8, 2022
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