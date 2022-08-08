Galatasaraylı Berkan Kutlu, Alanyaspor'a kiralanabilir
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, geçtiğimiz sezon Galatasaray'a gönderdiği eski oyuncusu Berkan Kutlu için sarı-kırmızılıların kapısı çaldı.
Geçen sezon kötü günler geçiren eski oyuncusu Emre Akbaba'yı kiralayarak milli oyuncuya yeniden hayat veren Alanyaspor, Berkan Kutlu için de benzer bir hamlede bulunacak. Bu plan doğrultusunda Akdeniz ekibi Galatasaray' an Berkan Kutlu' yu istedi.
Antalya yerel basınına göre; geçtiğimiz sezon başında 4 milyon Euro karşılığında Galatasaray'ın yolunu tutan Berkan Kutlu için Alanyaspor, sarı-kırmızılılara kiralama talebinde bulundu.
Milli formayı da giyen 24 yaşındaki genç oyuncu, takımının bu sezonki planlarında geri planda kalırken, Alanyaspor cephesi bu transfer için büyük uğraş veriyor.
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