Fenerbahçe'de 2021-2022 sezonu kombine biletleri satışa çıktı
Pandemi nedeniyle 1.5 yılı neredeyse boş geçen Fenerbahçe'de 2021-2022 sezonu kombine biletleri satışa sunuldu.
Fenerbahçe Kulübü, 2021-2022 sezonu kombine kartlarının genel satışının başladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, öğrenciler için kombinelerin de yeniden satışa sunulduğu ve satışların 15 Aralık'ta sona ereceği belirtildi.
Açıklamada, ''Taraftarlarımız, genel satış sürecinde stadımızdaki kombine kart merkezinin yanı sıra, www.passo.com.tr web sitesi üzerinden online olarak da kombine kart işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Spor Toto Tribünü'nden öğrenci kombineleri ise yalnızca stadımızda yer alan kombine satış merkezinden satılacak olup bu tribünle alakalı online satış yapılmayacaktır." denildi.
Sarı-lacivertli kulüp kombine biletlerin fiyatını ise bin 400 lira ile 11 bin 650 lira arasında belirledi. Öğrenci kombineleri ise 700 liradan satışa sunuldu.
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