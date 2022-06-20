Fenerbahçe'de 3 isimle yollar ayrıldı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Markel Starks, Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel ile yollar ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2022 Pazartesi, 12:41
Fenerbahçe'de 3 isimle yollar ayrıldı
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ING Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Dimitris Itoudis'in getirilmesinin ardından kadro planlaması da hız kazandı.

Sarı-lacivertlilerde 3 oyuncuyla yollar ayrıldı. Fenerbahçe; Markel Starks, Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel'e teşekkür ederek, kariyerlerinin geri kalanında başarılar diledi. 


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