Fenerbahçe'de 4 eksik: AZ Alkmaar maçı kamp kadrosu açıklandı!

Yayınlanma: 06.11.2024 - 15:00

Güncelleme: 06.11.2024 - 15:00

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı AZ Alkmaar maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Alexander Djiku, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde kamp kadrosunda yer almadı.

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi listesinde yer almayan Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Serdar Aziz kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

İşte Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı kafilesi: