İspanyollar duyurdu: Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun milli oyuncu Arda Güler'i transfer etmek için Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile görüştüğü iddia edildi.
Fenerbahçe'de Anderson Talisca iddiaları her geçen gün daha yüksek sesle konuşulmaya başlanırken sarı-lacivertli taraftarları ayağa kaldıracak bir transfer gelişmesi yaşandı.
İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, devre arasında Arda Güler'in sezon sonuna kadar kiralık olarak takıma katılmasını istiyor.
MOURINHO İLE PEREZ GÖRÜŞTÜ İDDİASI
Haberde, Mourinho'nun Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile Arda Güler'in durumu konusunda görüşmelerde bulunduğu ve bu transfer için kolaylık istediği öne sürüldü.
Öte yandan haberde, üst üste alınan kötü sonuçların ardından Real Madrid'de daha fazla oynaması konusundaki polemikler devam eden Arda Güler'in Ancelotti'nin güvenini kazanamadığı ayrılık iddialarının kuvvetlendiğine değinildi.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 11 resmi maçta 292 dakika sahada kalan 19 yaşındaki milli oyuncu, bu maçlarda skor katkısı yapamadı.
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