Fenerbahçe'de Ali Koç ve Erol Bilecik, PFDK'ye sevk edildi
Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç ve Başkanvekili Erol Bilecik, 'sportmenliğe aykırı hareketler' nedeniyle, PFDK'ye sevk edildi.
Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç ve başkanvekili Erol Bilecik, dün resmi internet site üzerinden yapılan açıklamadaki 'sportmenliğe aykırı hareketler' nedeniyle, PFDK'ye sevk edildi.
AYRINTILAR BİRAZDAN...
Video Haberler
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet’ten baldız fetvası
- Özdemir Bey’in cenazesindeki pankartlar
- Millet İttifakı genişliyor
- Dolar ve avro fırladı
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber
- AKP’nin kurucusunun kızına FETÖ affı
- TÜGVA’nın musluğu Öğüt’e de akmış... İşte aylık kazancı!
- Erdoğan'ı köşeye sıkıştıracak sonuç
- Faiz kararı öncesi kritik dolar tahmini
- Hande Fırat'ın acı günü