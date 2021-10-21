Fenerbahçe'de Ali Koç ve Erol Bilecik, PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç ve Başkanvekili Erol Bilecik, 'sportmenliğe aykırı hareketler' nedeniyle, PFDK'ye sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2021 Perşembe, 18:52
Fenerbahçe'de Ali Koç ve Erol Bilecik, PFDK'ye sevk edildi
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Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç ve başkanvekili Erol Bilecik, dün resmi internet site üzerinden yapılan açıklamadaki 'sportmenliğe aykırı hareketler' nedeniyle, PFDK'ye sevk edildi.

AYRINTILAR BİRAZDAN...


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