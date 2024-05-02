Fenerbahçe'de Ali Koç'tan basın toplantısı kararı!

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un cuma günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 19:39
Fenerbahçe'de Ali Koç'tan basın toplantısı kararı!
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Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un cuma günü saat 15.00'te stadın 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, TFF Mali Genel Kurulu'nun Seçimli Genel Kurul olarak düzenlenmesi gündemi ile ilgili kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini gidermek amacıyla basın toplantısı düzenleneceği belirtildi. 

İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması;

Bilgilendirme: Başkanımız Ali Y. Koç, TFF Mali Genel Kurulu'nun Seçimli Genel Kurul olarak düzenlenmesi gündemi ile ilgili kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini gidermek amacıyla basın toplantısı düzenleyecektir. Toplantı, 3 Mayıs 2024 Cuma günü saat 15.00'te stadımızın 1907 Tribünü'nde yapılacaktır. Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.


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