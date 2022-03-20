Fenerbahçe'de Attila Szalai, sakatlanarak oyundan çıktı

Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Attila Szalai, Konyaspor karşısında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Szalai yerini Filip Novak'a bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2022 Pazar, 20:31
Fenerbahçe'de Attila Szalai, sakatlanarak oyundan çıktı
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Attila Szalai, sakatlanarak oyundan çıktı.

Fenerbahçe, müsabakaya Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Attila Szalai, Miguel Crespo, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Diego Rossi ve Serdar Dursun ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Berke Özer, Ozan Tufan, Mergim Berisha, Dimitris Pelkas, Luiz Gustavo, Arda Güler, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak ve Burak Kapacak yer aldı.

Karşılaşmanın 61. dakikasında bir sakatlık yaşayan Szalai, maça devam edemedi ve 62. dakikada yerini Novak'a bırakmak zorunda kaldı. 



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