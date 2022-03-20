Fenerbahçe geriden gelip kazanmasını bildi! Fenerbahçe 2-1 Konyaspor

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2022 Pazar, 18:00
<p>Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.

<p>İkincilik mücadelesinde kritik bir öneme sahip karşılaşma sarı-lacivertlilerin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.</p>

İkincilik mücadelesinde kritik bir öneme sahip karşılaşma sarı-lacivertlilerin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

<p>Maçta gol perdesini aralayan isim Konyaspor'dan Bytyqi oldu. Fenerbahçe ise Kim Min-Jae ile skora eşitliği getirdi. Karşılaşmanın 88. dakikasında ise oyuna sonradan giren Dimitris Pelkas maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.</p>

Maçta gol perdesini aralayan isim Konyaspor'dan Bytyqi oldu. Fenerbahçe ise Kim Min-Jae ile skora eşitliği getirdi. Karşılaşmanın 88. dakikasında ise oyuna sonradan giren Dimitris Pelkas maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.

<p>Bu skorla Fenerbahçe puanını 53 yaptı. İkinci Konyaspor ise 50 puanda kaldı.</p>

Bu skorla Fenerbahçe puanını 53 yaptı. İkinci Konyaspor ise 50 puanda kaldı.

<p>Fenerbahçe, milli aranın ardından Yukatel Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.&nbsp;</p>

Fenerbahçe, milli aranın ardından Yukatel Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. 

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