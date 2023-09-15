Fenerbahçe'de ayrılık! Jin-Ho Jo ve Omar Fayed, Novi Pazar'a transfer oldu

Yayınlanma: 15.09.2023 - 23:33

Güncelleme: 15.09.2023 - 23:33

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Jin-Ho Jo ve Omar Fayed takımdan ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Sırp ekibi Novi Pazar'ın, 20 yaşındaki stoper Omar Fayed ve 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Jin-Ho Jo'yu 1 yıllığına kiraladığı duyuruldu.

Öte yandan Novi Pazar Kulübü sosyal medya üzerinden iki futbolcunun transferini açıkladı.

20 yaşındaki Jin-ho Jo, 2022 yılının mart ayında Güney Kore'nin Jeonbuk takımından sarı lacivertli takımın altyapısına transfer edilmişti. Fenerbahçe U19 takımında 36 maça çıkan Güney Koreli futbolcu 2 gol, 4 asistle oynadı. Jo'nun sarı lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

20 yaşındaki Omar Fayed ise yaklaşık bir ay önce Mısır'ın El Mokawloon takımından transfer edilmişti. Fayed, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.