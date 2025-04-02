Fenerbahçe'de bayram havası: Derbi ve doğum günü heyecanı
Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni dün Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı.
Sarı-Lacivertli camianın gündeminde bugünkü G.Saray derbisi vardı. F.Bahçe yöneticisi Hakan Safi, “Her gün Samandıra’ya gidiyorum. Camia, futbolcularımız ve hocamız Mourinho, herkes olayın farkında. Asıl bayramımız yarın (bugün) olacak” dedi.
Safi, “Yarın (bugün) başkanımız Ali Koç’un doğum günü, güzel bir galibiyet alarak ona en güzel doğum günü hediyesini vereceğiz. Kendisi rahat olsun, ferah olsun, maçı güzel güzel seyretsin. Biz ona güzel sonucu vereceğiz. Esas bayram yarın (bugün) olacak” diye konuştu. Yönetici Burak Kızılhan da “Yarın (bugün) bizim için çok önemli bir maç var. Ligde puan farkı azaldı, bu maçtan alacağımız bir galibiyet lige de tesir edecek” ifadelerini kullandı.
F.BAHÇE POTADA FARKLI
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi PlayOff yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet konuk ettiği Beşiktaş BOA’yı 49 sayı farkla 91-42 yenerek seride 1-0 öne geçti.
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